La Chine s'apprête à restreindre les investissements américains dans les entreprises technologiques, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport aux paragraphes 3 et 4)

La Chine prévoit d'interdire aux grandes entreprises technologiques, y compris les principales start-ups spécialisées dans l'IA, d'accepter des capitaux américains sans l'accord du gouvernement, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Les régulateurs chinois, dont la Commission nationale pour le développement et la réforme, ont récemment donné pour instruction à plusieurs entreprises technologiques privées de refuser les investissements américains lors de leurs levées de fonds, sauf autorisation expresse, selon l'article.

Les start-ups spécialisées dans l'IA Moonshot AI et StepFun figuraient parmi les entreprises ayant reçu ces directives, précise le rapport, ajoutant que ByteDance, propriétaire de TikTok, s'est également vu signifier qu'elle ne devait pas autoriser les ventes secondaires d'actions à des investisseurs américains sans autorisation préalable.