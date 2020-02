Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine retire les accréditations de journalistes du Wall St Journal Reuters • 19/02/2020 à 09:46









PEKIN, 19 février (Reuters) - La Chine a retiré les accréditations de trois journalistes du Wall Street Journal, le quotidien ayant refusé de présenter ses excuses à Pékin pour la publication d'une tribune qualifiant la Chine de "véritable homme malade de l'Asie". Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Geng Shuang a déclaré mercredi lors d'un point presse que Pékin avait adressé plusieurs demandes au quotidien américain à propos de cet article décrivant la Chine comme raciste et dénigrant ses efforts contre l'épidémie de coronavirus, mais que le journal n'avait ni présenté d'excuses ni enquêté sur les responsables. Les Etats-Unis ont parallèlement annoncé mardi qu'ils commenceraient à considérer cinq grands médias officiels chinois - dont l'agence Chine nouvelle - comme des ambassades étrangères, ce qui les contraindra à enregistrer auprès du département d'Etat leurs employés et leurs propriétés sur le territoire américain. Geng Shuang a déclaré que Pékin s'opposait à ces nouvelles règles et se réservait le droit de répliquer. (Huizhong Wu, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.