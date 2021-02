La Chine reste forte comme un bœuf, souligne Comgest

L'appétit pour les actions chinoises demeure aiguisé. Les actions de Chine continentale, en particulier dans le secteur de la technologie, ont figuré parmi les investissements les plus performants au monde en 2020 et devraient continuer à l'être en 2021.

(AOF) - Si le Covid-19 a probablement eu pour effet de tempérer les festivités du nouvel an (l'année du bœuf), la croissance économique de la Chine a quant à elle déjà renoué avec ses niveaux d'avant la crise, observe Jasmine Kang analyste/gérante du fonds Comgest Growth China. La pandémie du Covid-19 n'a certes pas épargné l'économie chinoise, mais la professionnelle pense que les perspectives à moyen/long terme des marchés actions chinois pourraient être intéressantes.

