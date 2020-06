Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine réclame des preuves au sénateur américain Scott sur le vaccin anti-COVID Reuters • 08/06/2020 à 11:20









PEKIN, 8 juin (Reuters) - La Chine a mis au défi lundi le sénateur américain Rick Scott de présenter les preuves à l'appui de ses accusations selon lesquelles Pékin cherche à entraver la recherche d'un vaccin contre le COVID-19 par les pays occidentaux. Rick Scott, un élu républicain, s'est contenté dimanche sur la BBC d'affirmer que ces preuves émanaient des services de renseignement mais il a refusé de fournir des précisions. "Puisque ce parlementaire dit qu'il a la preuve que la Chine essaie de saboter le développement de leur vaccin par les pays occidentaux, alors s'il vous plaît qu'il présente la preuve. Ce n'est pas la peine d'être timide", a dit Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'un point presse quotidien. Le développement d'un vaccin contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus apparu en décembre en Chine, n'est pas une compétition bilatérale et Pékin espère que les Etats-Unis prendront le même engagement que celui déjà exprimé par la Chine d'offrir gratuitement un vaccin au reste du monde s'ils en découvrent un, a-t-elle ajouté. (Huizhong Wu version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.