La Chine promet une "riposte ferme" à la GB dans le conflit sur Hong Kong

LONDRES/PEKIN, 21 juillet (Reuters) - La Chine a menacé mardi de lancer une "riposte ferme" contre la Grande-Bretagne qui a suspendu son traité d'extradition avec Hong Kong, en réponse à l'instauration par Pékin d'une loi de sécurité nationale dans l'ancienne colonie britannique. Le ministre britannique des affaires étrangères Dominic Raab a déclaré lundi au Parlement que le traité d'extradition serait immédiatement suspendu et qu'un embargo sur les armes serait étendu à Hong Kong. "Nous n'envisagerons pas de réactiver ces accords, à moins qu'il y ait des garanties claires et solides pour empêcher que le traité d'extradition du Royaume-Uni soit utilisé abusivement en vertu de la nouvelle législation sur la sécurité nationale", a déclaré Dominic Raab. Ces décisions n'ont pas été du goût de Pékin qui a annoncé vouloir "riposter fermement", selon les mots du porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'un point presse quotidien mardi. "La Chine exhorte le Royaume-Uni à abandonner ses fantasmes de poursuite de l'influence coloniale à Hong Kong et à corriger immédiatement ses erreurs", a-t-il ajouté. Dominic Raab a précisé qu'il étendrait l'embargo de longue date sur la vente d'armes en Chine pour y inclure Hong Kong, afin d'empêcher l'exportation d'armes, de munitions ou d'équipements susceptibles d'être utilisé à des fins de répression interne, comme les menottes ou les grenades fumigènes. L'Australie et le Canada ont suspendu leurs traités d'extradition mis en place avec Hong Kong au début de ce mois. Aux Etats-Unis, le président Donald Trump a également mis fin au traitement économique préférentiel accordé à Hong Kong. (Andy Bruce, William James, Aakriti Bhala et Gabriel Crossley; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

