La Chine prolonge de deux mois la trêve commerciale avec les États-Unis

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(Mises à jour avec les mesures prises tout au long du texte)

Lundi, la Chine a de fait prolongé de deux mois sa trêve commerciale avec les États-Unis, après avoir annoncé qu’elle continuerait à suspendre certaines mesures commerciales.

Cette trêve commerciale devait prendre fin mardi, alors que le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump devaient se rencontrer , pour la troisième fois cette année, lors du sommet des dirigeants de l’APEC qui se tiendra en Chine la semaine prochaine.

À l’issue du sommet de septembre à Washington entre Trump et Xi, les deux parties avaient proposé un ensemble de réductions tarifaires réciproques d’un montant de 60 milliards de dollars, comprenant notamment environ 17 milliards de dollars de produits agricoles américains importés par la Chine en 2024, bien que ce plan n’ait pas encore été finalisé.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré en septembre que cette prolongation de deux mois donnerait aux deux parties “davantage de temps pour voir ce que nous pouvons faire sur le plan économique”.

* Un droit de douane supplémentaire de 24 % sur les importations en provenance des États-Unis restera suspendu pendant deux mois à compter de mardi 13 h 01 (05 h 01 GMT), mais un droit de douane de 10 % restera en vigueur, a indiqué le Conseil d’État chinois, c’est-à-dire le gouvernement.

* La Chine prolongera les dérogations aux contrôles à l’exportation pour certains minéraux critiques et les technologies associées jusqu’au 10 janvier 2027, a indiqué le ministère du Commerce

* Les mesures visant 11 entreprises américaines figurant sur la liste chinoise des entités non fiables et 16 figurant sur sa liste de contrôle des exportations resteront suspendues jusqu'au 10 janvier 2027, a déclaré le ministère du Commerce

* La suspension des redevances portuaires spéciales applicables aux navires liés aux États-Unis sera prolongée jusqu’au 10 janvier 2027, a déclaré le ministère chinois des Transports

* Une enquête sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement dans les secteurs du transport maritime et de la construction navale restera suspendue, a déclaré le ministère des Transports

* Le ministère chinois du Commerce a par ailleurs indiqué qu’il prolongerait également de deux mois la suspension des sanctions visant cinq entités de Hanwha Ocean 042660.KS liées aux États-Unis

* La Chine prolonge les suspensions tarifaires afin de mettre en œuvre “les résultats et le consensus obtenus lors de la réunion de Washington entre les chefs d’État chinois et américain”, a déclaré la commission des droits de douane du Conseil d’État

* La Chine a “pris note du fait que la partie américaine a déclaré à plusieurs reprises qu’elle avait l’intention d’utiliser les droits de douane au titre de la section 301 pour remplacer ceux imposés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA) qui ont été jugés invalides par des décisions judiciaires”, a-t-elle précisé

* La Chine “suivra de près les mesures prises par la partie américaine et ajustera, le cas échéant, ses contre-mesures tarifaires en fonction de l’évolution de la situation”, a-t-elle ajouté