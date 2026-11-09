information fournie par Reuters • 09/11/2026 à 09:19

La Chine prolonge de deux mois la suspension des sanctions à l'encontre des filiales sud-coréennes de Hanwha Ocean liées aux États-Unis

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Le ministère chinois du Commerce a annoncé qu'il prolongerait de deux mois la suspension des sanctions imposées à cinq filiales de Hanwha Ocean

042660.KS liées aux États-Unis, à compter du 10 novembre.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un consensus dégagé lors des consultations commerciales sino-américaines, a précisé le ministère dans un communiqué publié lundi.