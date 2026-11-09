 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Chine prolonge de deux mois la suspension des sanctions à l'encontre des filiales sud-coréennes de Hanwha Ocean liées aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 09:19

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère chinois du Commerce a annoncé qu'il prolongerait de deux mois la suspension des sanctions imposées à cinq filiales de Hanwha Ocean

042660.KS liées aux États-Unis, à compter du 10 novembre.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un consensus dégagé lors des consultations commerciales sino-américaines, a précisé le ministère dans un communiqué publié lundi.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0511 +20,52%
Pétrole Brent
96,59 -2,75%
CAC 40
8 162,22 +0,29%
2CRSI
15,96 +0,50%
SOITEC
94,14 -0,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank