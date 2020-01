Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine, "principale menace de notre temps", déclare Pompeo Reuters • 30/01/2020 à 13:14









LONDRES, 30 janvier (Reuters) - La Chine est "la principale menace de notre temps" et les Etats-Unis et leurs alliés doivent s'assurer qu'ils ont la puissance militaire et technologique suffisante pour que le XXIe siècle reste gouverné par les principes occidentaux, a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. "Même si nous devons toujours rester extrêmement vigilants face au terrorisme (...), le Parti communiste chinois représente la principale menace de notre temps", a estimé le chef de la diplomatie américaine. (William James, Costas Pitas, version française Jean-Stéphane Brosse)

