Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine prête à "contre-attaquer" après les déclarations de Trump Reuters • 01/06/2020 à 10:54









PEKIN, 1er juin (Reuters) - La Chine a promis lundi de réagir avec fermeté à toute tentative des Etats-Unis visant à nuire à ses intérêts, reprochant à Donald Trump d'avoir décidé de mettre fin au statut spécial dont bénéficiait Hong Kong. "Les mesures annoncées constituent une grave ingérence dans les affaires intérieures de la Chine, nuisent aux relations sino-américaines et feront du mal aux deux parties", a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors du point de presse quotidien. "Toute parole ou tout acte qui nuira aux intérêts de la Chine s'exposera à une ferme contre-attaque de la Chine", a ajouté Zhao Lijian. Il a par ailleurs déclaré que les restrictions de visa contre des étudiants chinois relevaient "de la discrimination raciale et de la persécution politique." Donald Trump a annoncé vendredi soir qu'il ordonnait à son administration de révoquer le statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong, en raison du projet de la Chine de durcir la législation sur la sécurité du territoire semi-autonome. (Gabriel Crossley version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.