Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine prend à son tour des mesures à l'encontre de la presse américaine Reuters • 01/07/2020 à 10:16









PEKIN, 1er juillet (Reuters) - Le gouvernement chinois a demandé à plusieurs organes de presse américains présents dans le pays de l'informer de leurs activités dans les sept jours, a annoncé mercredi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Zhao Lijian a cité l'agence Associated Press, CBS et United Press International. Les Etats-Unis avaient annoncé la semaine dernière que la télévision centrale de Chine, l'agence China News Service, le Quotidien du Peuple et le Global Times seraient désormais considérés comme des ambassades étrangères, ce qui limite leurs activités sur le sol américain. (Yew Lun Tian, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.