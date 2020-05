Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine pourrait ou non conserver l'accord commercial, prévient Trump Reuters • 06/05/2020 à 22:08









WASHINGTON, 6 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump a indiqué mercredi qu'il serait capable d'ici une semaine ou deux d'indiquer si la Chine a rempli ses obligations dans le cadre de la phase initiale de l'accord commercial signé entre les deux pays en janvier. S'exprimant lors d'un évènement à la Maison blanche, Donald Trump a indiqué à des journalistes que la Chine pourrait ou non conserver l'accord commercial. Sur le front de la crise du coronavirus, il a ajouté ne pas croire au bilan des autorités chinoises concernant les décès liés à l'épidémie dans le pays. Selon les autorités sanitaires chinoises, le coronavirus a contaminé 82.883 personnes en Chine continentale et causé 4.633 décès. (Jeff Mason, Blandine Hénault pour la version française)

