Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine plaide pour des relations stables après la menace de Trump Reuters • 15/05/2020 à 10:59









PEKIN, 15 mai (Reuters) - Des relations bilatérales stables entre la Chine et les Etats-Unis sont dans l'intérêt des deux pays, a déclaré vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères après la menace exprimée la veille par Donald Trump de rompre l'accord commercial sino-américain. Les Etats-Unis doivent coopérer avec la Chine afin de parvenir à des relations stables, a souligné Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point presse. Les relations entre Pékin et Washington se sont détériorées ces derniers mois à la suite des multiples critiques formulées par le président américain et d'autres hauts responsables du pays sur la gestion par la Chine de la pandémie de nouveau coronavirus. Le chef de la Maison blanche s'est déclaré jeudi très déçu par l'incapacité de la Chine à contenir la propagation du virus, qui a émergé en décembre dans le centre du pays, estimant que cela était susceptible de remettre en cause l'accord commercial signé en janvier entre les deux premières puissances économiques mondiales. "Ils (la Chine) n'auraient pas dû laisser cela (la pandémie) se produire. Je boucle un formidable accord commercial et maintenant, je dis que ce n'est plus la même chose. L'encre était à peine sèche quand l'épidémie est arrivée. Et ce n'est plus la même chose", a dit Donald Trump, dans un entretien diffusé par la chaîne de télévision Fox Business Network. (Yew Lun Tian; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.