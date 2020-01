La Chine ne manipule plus sa devise, selon les Etats-Unis

(AOF) - Les relations se pacifient entre les Etats-Unis et la Chine. Le Trésor américain a ainsi retiré la Chine de la liste des pays manipulant leur devise. La Chine s'était vu attribuer ce statut l'été dernier. Cette annonce intervient alors que Washington et Pékin doivent signer mercredi leur accord commercial de "phase 1". A cette occasion, le deal sera rendu public dans son intégralité. Dans ce dernier, on sait déjà que la Chine s'est engagée à ne pas recourir à la dévaluation afin de renforcer sa compétitivité.