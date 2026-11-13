La Chine met en garde contre le risque que des restrictions américaines plus strictes sur les puces électroniques ne perturbent la chaîne d'approvisionnement mondiale

La Chine "s'est toujours opposée à l'utilisation abusive des mesures de contrôle des exportations", a déclaré vendredi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, interrogé sur le renforcement des restrictions concernant les puces électroniques que les États-Unis s'apprêtent à mettre en œuvre et sur la question de savoir si la Chine considère ces mesures potentielles comme une violation de la trêve commerciale sino-américaine.

Ces mesures perturberaient la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales, ce qui ne sert les intérêts d’aucune des parties, a déclaré vendredi la porte-parole du ministère, Mao Ning, lors d’un point presse régulier.

La Chine et les États-Unis devraient s’efforcer de mettre en œuvre le consensus atteint par les deux chefs d’État et de maintenir le développement stable des relations commerciales et économiques, a ajouté Mme Mao.