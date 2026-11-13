La Chine met en garde contre le risque que des restrictions américaines plus strictes sur les puces électroniques ne perturbent la chaîne d'approvisionnement mondiale

La Chine "s'est toujours opposée à l'utilisation abusive des mesures de contrôle des exportations", a déclaré vendredi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, interrogé sur le renforcement des restrictions concernant les puces électroniques que les États-Unis s'apprêtent à mettre en œuvre et sur la question de savoir si la Chine considère ces mesures potentielles comme une violation de la trêve commerciale sino-américaine.
Ces mesures perturberaient la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales, ce qui ne sert les intérêts d’aucune des parties, a déclaré vendredi la porte-parole du ministère, Mao Ning, lors d’un point presse régulier.
La Chine et les États-Unis devraient s’efforcer de mettre en œuvre le consensus atteint par les deux chefs d’État et de maintenir le développement stable des relations commerciales et économiques, a ajouté Mme Mao.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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