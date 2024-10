La Chine mène des manoeuvres militaires autour de Taïwan en guise "d'avertissement" aux "séparatistes"

Photo diffusée par les gardes-côtes taïwanais, le 14 octobre 2024, d'un garde-côte taïwanais, sur un navire pétrolier au large de l'îlot Pengjia, observant aux jumelles un navire des gardes-côtes chinois naviguant en dehors des eaux territoriales de Taïwan ( TAIWAN COAST GUARD / Handout )

Pékin a déployé lundi avions et navires de guerre pour encercler Taïwan, dans le cadre de manoeuvres militaires présentées comme un "sérieux avertissement" aux autorités "séparatistes" de l'île et qui suscitent l'inquiétude de Washington.

La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire à réunifier. Elle privilégie une solution pacifique, mais n'a jamais renoncé à employer la force militaire pour en reprendre le contrôle.

Les Etats-Unis, qui avaient dès vendredi mis en garde contre toute "provocation" de Pékin à l'égard de Taipei après des échanges acrimonieux entre les deux voisins, ont dénoncé des opérations "injustifiées" qui représentent un "risque d'escalade".

Depuis 1979, Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei comme seul pouvoir chinois légitime, mais reste l'allié le plus puissant de Taïwan et son principal fournisseur d'armes.

L'armée chinoise a qualifié ces nouveaux exercices de "sérieux avertissements" face aux "actions séparatistes des forces de +l'indépendance de Taïwan+", un message notamment dirigé contre les autorités de l'île.

"Il s'agit d'une opération légitime et nécessaire pour sauvegarder la souveraineté de l'Etat et l'unité nationale", a estimé le capitaine Li Xi, porte-parole du commandement oriental de l'armée.

"Des chasseurs, des bombardiers" et d'autres avions d'attaque ont été déployés, ainsi que "plusieurs destroyers et frégates", a précisé la télévision publique chinoise CCTV.

Ces exercices interviennent quelques jours après un discours du président taïwanais Lai Ching-te, dont les propos sont régulièrement considérés par Pékin comme indépendantistes.

"Face aux menaces extérieures, je voudrais assurer à mes compatriotes que le gouvernement continuera à défendre le système constitutionnel démocratique et libre, à protéger un Taïwan démocratique et à sauvegarder la sécurité nationale", a affirmé lundi M. Lai dans un message publié sur Facebook.

- "Comportement irrationnel" -

"L'indépendantisme taïwanais et la paix dans le détroit de Taïwan (qui sépare le territoire insulaire de la Chine continentale, ndlr) sont deux choses parfaitement incompatibles", a mis en garde dans l'après-midi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Les provocations de ceux qui militent pour l'indépendance de Taïwan feront inévitablement l'objet de mesures de rétorsion", a-t-elle souligné lors d'un point presse régulier.

Les exercices chinois, baptisés Joint Sword-2024B ("Epées tranchantes unies-2024B"), ont lieu dans des zones situées au nord, au sud et à l'est de l'île de Taïwan, a expliqué le capitaine Li Xi, de l'armée chinoise.

Ils "se concentrent sur des patrouilles de préparation au combat mer-air, le blocus de ports et zones clés" ou encore "l'assaut de cibles maritimes et terrestres", a-t-il ajouté.

Le ministère taïwanais de la Défense a dénoncé un "comportement irrationnel et provocateur" de Pékin, assurant avoir "déployé les forces adéquates pour réagir de manière appropriée dans le but de protéger la liberté et la démocratie, ainsi que pour défendre la souveraineté" de Taïwan.

Un avion de chasse Mirage 2000 de l'armée de l'air taïwanaise décolle de la base aérienne de Hsinchu, le 14 octobre 2024 ( AFP / I-Hwa CHENG )

"Face à la menace ennemie, tous les officiers et soldats du pays sont prêts", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Les îles taïwanaises en périphérie de l'île principale, comme Penghu, Kinmen et Matsu, sont en état "d'alerte renforcée", a-t-il indiqué.

- Pression sur l'île -

Les garde-côtes chinois ont de leur côté expliqué avoir engagé des "inspections du maintien de l'ordre dans les eaux entourant l'île de Taïwan".

"Plusieurs bateaux" ont traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan, en référence à la ligne, non reconnue par Pékin, qui coupe en deux l'espace maritime entre l'île et la Chine continentale, ont indiqué les garde-côtes taïwanais.

"Je ne vais pas trop paniquer parce qu'ils font souvent des manoeuvres", a réagi lundi auprès de l'AFP Benjamin Hsiao, un habitant de Taipei. "J'y suis un peu insensible", a ajouté cet ingénieur.

Carte de Taïwan et de la Chine montrant notamment la ligne médiane du détroit de Taïwan, démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que Pékin ne reconnaît pas ( AFP / Jean-Michel CORNU )

La Chine accuse les autorités taïwanaises actuelles de vouloir creuser la séparation culturelle entre l'île et le continent. En réponse, elle a accentué sa pression sur l'île, en renforçant notamment son activité militaire autour du territoire.

Pékin a organisé trois séries de manœuvres de grande ampleur ces deux dernières années, faisant intervenir son aviation et sa marine pour encercler l'île.

Dimanche, l'armée taïwanaise avait affirmé être "en état d'alerte" après avoir détecté le porte-avions chinois Liaoning au sud de l'île.

- "Désastre" -

Les relations entre Pékin et Taipei sont exécrables depuis 2016 et l'arrivée à la présidence taïwanaise de Tsai Ing-wen, puis de son successeur Lai Ching-te en 2024.

Investi en mai, M. Lai s'était engagé jeudi à "résister à l'annexion" chinoise de l'île ou "à l'empiètement de (sa) souveraineté", lors de la fête nationale taïwanaise.

Le président taïwanais Lai Ching-te prononce un discours à l'occasion de la fête nationale, le 10 octobre 2024 à Taipei ( AFP / WALID BERRAZEG )

Pékin avait réagi en prévenant que les "provocations" du président taïwanais entraîneraient un "désastre" pour son peuple.

Les différends entre Pékin et Taipei remontent à la longue guerre civile qui a opposé les combattants communistes menés par Mao Tsé-toung aux forces nationalistes de Tchang Kaï-chek.

Défaits par les communistes, qui ont fondé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, les nationalistes se sont réfugiés avec de nombreux civils à Taïwan, l'une des seules parties du territoire national alors non conquises par les forces de Mao Tsé-toung.