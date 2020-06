Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine menace les Etats-Unis de contre-mesures après la loi sur les Ouïgours Reuters • 18/06/2020 à 04:53









PÉKIN, 18 juin (Reuters) - La Chine a prévenu les Etats-Unis qu'elle pourrait mettre en place des contre-mesures après que le président américain, Donald Trump, a signé une loi appelant à des sanctions contre la répression que mène la Chine contre la minorité musulmane de la province du Xinjiang. Le ministère des affaires étrangères chinois a publié un communiqué disant que les Etats-Unis devaient se préparer à une possible réponse de Pékin et à ses conséquences. La Chine exige que les Etats-Unis arrêtent d'interférer dans ses affaires et cessent de nuire aux intérêts chinois, précise le communiqué. (Lusha Zhang, Huizhong Wu et Se Young Lee; version française Camille Raynaud)

