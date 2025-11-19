La Chine lève 4,6 milliards de dollars d'euro-obligations grâce à la forte demande des investisseurs

La Chine a levé 4 milliards d'euros (4,6 milliards de dollars) dans le cadre d'une émission obligataire en deux tranches qui a suscité une forte demande de la part des investisseurs en dépit d'un pic de volatilité sur les marchés mondiaux, selon une fiche d'information examinée par Reuters mercredi.

Une tranche à quatre ans a permis de lever 2 milliards d'euros au taux mid-swap majoré de 5 points de base, selon le document. Les indications de prix initiales étaient de mid-swap majoré de 28 points de base.

Une tranche à sept ans a permis de lever 2 milliards d'euros au taux mid-swap majoré de 13 points de base, alors que le prix initialement prévu était de mid-swap majoré de 38 points de base.

Les obligations, émises par l'intermédiaire du ministère chinois des finances, ont été sursouscrites 26 fois, avec une demande de plus de 100 milliards d'euros, selon des personnes au fait du dossier.

Le ministère des finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par fax.

La nouvelle vague d'aversion au risque qui a balayé les marchés mondiaux au cours des trois derniers jours n'a pas dissuadé les investisseurs d'acheter les obligations.

La chute des marchés boursiers cette semaine intervient alors que les investisseurs attendent les résultats de Nvidia Corp NVDA.O mercredi et des données économiques américaines clés, y compris les chiffres de l'emploi non agricole de septembre, qui doivent être publiés jeudi.

Selon les banquiers qui ont travaillé sur l'opération, un émetteur souverain de grande qualité comme la Chine a attiré les investisseurs pendant les périodes de volatilité des marchés.

L'émission en euros a eu lieu deux semaines après que la Chine a levé 4 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en dollars qui a suscité une demande près de 30 fois supérieure à la taille de l'opération.

La Chine a levé 2 milliards d'euros d'obligations en septembre de l'année dernière, où la demande a été huit fois plus importante que la taille de l'opération.

L'apaisement des tensions commerciales et géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, favorisé par la rencontre entre le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud fin octobre, a incité les investisseurs internationaux à investir à nouveau en Chine, ont déclaré les banquiers.

(1 dollar = 0,8635 euro)