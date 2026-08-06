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La Chine lance une enquête de cybersécurité sur les produits de Palo Alto Networks
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 11:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Autorité chinoise chargée de la gestion du cyberespace a annoncé jeudi qu'elle lançait un examen de cybersécurité portant sur les produits PANW.O de Palo Alto Networks commercialisés en Chine, afin de garantir le fonctionnement sûr et stable des infrastructures d'information critiques et de prévenir les risques liés à la cybersécurité.

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