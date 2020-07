Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine lance sa première mission indépendante d'exploration de Mars Reuters • 23/07/2020 à 05:16









23 juillet (Reuters) - La Chine a prévu de lancer jeudi depuis le centre Wenchang, dans la province de Hainan, une sonde inhabitée à destination de Mars avec l'objectif de démontrer sa maîtrise technologique, alors que la deuxième puissance économique mondiale ambitionne de devenir une référence spatiale. La sonde, qui sera transportée par une fusée Longue Marche 5, devrait atteindre Mars en février prochain, selon les prévisions de l'administration spatiale chinoise, et tentera d'y déployer un rover chargé d'explorer la planète pendant 90 jours. La mission a été dénommée "Tianwen" ("Questions au Ciel"), nom tiré d'un poème écrit il y a deux millénaires par Qu Yuan dans lequel celui-ci soulève des questions sur les étoiles et d'autres corps célestes. En cas de succès, la Chine deviendrait le premier pays à réussir à faire atterrir et déployer un rover dès sa mission inaugurale. Huit engins - lancés par les Etats-Unis, l'Europe et l'Inde - se trouvent actuellement en orbite autour de Mars ou sur sa surface, et d'autres missions sont en projet. La Chine s'était associée par le passé à la Russie pour envoyer un robot sur Mars en 2011, mais la fusée de fabrication russe transportant la sonde avait échoué à quitter l'orbite de la Terre. (Jane Wardell; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.