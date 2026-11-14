La Chine intègre le premier traitement anticancéreux CAR-T dans son régime national d'assurance maladie

Un traitement anticancéreux CAR-T mis au point par le laboratoire pharmaceutique JW Therapeutics sera intégré au régime d'assurance maladie public chinois à compter du 1er janvier, a annoncé samedi l'Administration nationale de la sécurité sanitaire.

Ce traitement CAR-T, qui modifie les cellules immunitaires des patients pour leur permettre de reconnaître et de détruire les cellules cancéreuses, figure pour la première fois sur cette liste.