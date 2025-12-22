 Aller au contenu principal
  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe prend des bénéfices avant le PIB américain
    information fournie par Reuters 22.12.2025 18:09 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, les investisseurs ayant choisi de prendre leurs bénéfices après les récents gains et avant la publication de nouvelles données sur l'économie américaine, qui pourraient donner de nouveaux indices ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Des vendeurs de porc tiennent leurs étals sur un marché de Pékin
    La Chine impose des droits de douane provisoires de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers de l'UE
    information fournie par Reuters 22.12.2025 18:09 

    (Coquille paragraphe 1) La Chine va imposer des droits provisoires allant de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers importés de l’Union européenne (UE), une annonce largement perçue comme une mesure de rétorsion contre les ‍taxes européennes sur les véhicules ... Lire la suite

  • alstom innovation (Crédit: / Alstom)
    Alstom va fournir 23 trains électriques Coradia Stream
    information fournie par AOF 22.12.2025 18:09 

    (AOF) - Alstom a signé un contrat avec Hellenic Train, la principale compagnie ferroviaire privée en Grèce, pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques (RAE) Coradia Stream. Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de ... Lire la suite

  • La chaîne de magasins Grand Frais prévoit 3.500 recrutements en France en 2026 ( AFP / PASCAL PAVANI )
    Grand Frais veut recruter plus de 3.500 personnes en France d'ici fin 2026
    information fournie par AFP 22.12.2025 18:05 

    La chaîne de magasins Grand Frais prévoit 3.500 recrutements en France en 2026, a affirmé lundi à l'AFP Jean-Paul Mochet, PDG de Prosol, le pôle fruits, légumes, poissonnerie et crémerie de l'enseigne, confirmant une information de franceinfo. "Il s'agit de 1.400 ... Lire la suite

