La Chine impose des droits de douane provisoires de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers de l'UE

par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, les investisseurs ayant choisi de prendre leurs bénéfices après les récents gains et avant la publication de nouvelles données sur l'économie américaine, qui pourraient donner de nouveaux indices ... Lire la suite
(Coquille paragraphe 1) La Chine va imposer des droits provisoires allant de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers importés de l’Union européenne (UE), une annonce largement perçue comme une mesure de rétorsion contre les taxes européennes sur les véhicules ... Lire la suite
(AOF) - Alstom a signé un contrat avec Hellenic Train, la principale compagnie ferroviaire privée en Grèce, pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques (RAE) Coradia Stream. Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de ... Lire la suite
La chaîne de magasins Grand Frais prévoit 3.500 recrutements en France en 2026, a affirmé lundi à l'AFP Jean-Paul Mochet, PDG de Prosol, le pôle fruits, légumes, poissonnerie et crémerie de l'enseigne, confirmant une information de franceinfo. "Il s'agit de 1.400 ... Lire la suite
