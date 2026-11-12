La Chine exhorte les États-Unis à cesser de « fabriquer » des récits d'espionnage concernant Nvidia

La Chine exhorte les États-Unis à cesser de « fabriquer de toutes pièces des récits dits d’espionnage et de s’en servir comme prétexte pour imposer un blocus technologique », a déclaré le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, interrogé sur une allégation selon laquelle une femme avec laquelle Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , aurait eu une relation, serait une espionne chinoise.
Les progrès scientifiques et technologiques de la Chine reposent sur l’innovation indépendante et une coopération ouverte, a déclaré Mao Ning lors d’un point de presse régulier jeudi.
La Chine est disposée à collaborer avec les États-Unis pour mettre en œuvre le consensus auquel sont parvenus leurs deux chefs d’État, a-t-elle ajouté.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer