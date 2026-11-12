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La Chine exhorte les États-Unis à cesser de « fabriquer » des récits d'espionnage concernant Nvidia
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 08:51

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La Chine exhorte les États-Unis à cesser de « fabriquer de toutes pièces des récits dits d’espionnage et de s’en servir comme prétexte pour imposer un blocus technologique », a déclaré le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, interrogé sur une allégation selon laquelle une femme avec laquelle Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , aurait eu une relation, serait une espionne chinoise.

Les progrès scientifiques et technologiques de la Chine reposent sur l’innovation indépendante et une coopération ouverte, a déclaré Mao Ning lors d’un point de presse régulier jeudi.

La Chine est disposée à collaborer avec les États-Unis pour mettre en œuvre le consensus auquel sont parvenus leurs deux chefs d’État, a-t-elle ajouté.

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