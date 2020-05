Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine exempte de surtaxes 79 produits américains supplémentaires Reuters • 12/05/2020 à 14:42









PEKIN, 12 mai (Reuters) - La Chine a présenté mardi une nouvelle liste de 79 produits américains pouvant bénéficier d'une exemptions des droits de douane imposés au plus fort de la guerre commerciale avec Washington. Dans un communiqué, le ministère chinois des Finances a fait savoir que ces nouvelles dérogations entreraient en vigueur le 19 mai et le resteraient jusqu'au 18 mai 2021. Parmi les nouveaux produits de cette liste figurent des métaux issus des terres rares, des minerais traités d'or et d'argent. Le ministère n'a pas précisé leur valeur. Après dix-huit mois de conflit, les Etats-Unis et la Chine ont signé en janvier un accord commercial dit de "phase 1" prévoyant une baisse de certains droits de douane et l'achat par Pékin de 200 milliards de dollars de biens et services américains supplémentaires au cours des deux prochaines années. La crise du nouveau coronavirus a cependant provoqué un regain de tensions entre les deux pays au point que Donald Trump a menacé un temps de résilier l'accord signé en janvier. Selon le Global Times, qui dépend du journal officiel du Parti communiste chinois, certains conseillers du gouvernement souhaitent également que Pékin revienne sur cet accord et en obtienne un plus favorable à la Chine. Mardi, le ministère chinois des Affaires étrangères a cependant jugé l'accord positif pour la Chine et les Etats-Unis. "La Chine et l'Amérique ont conclu un accord commercial de phase 1 qui bénéficie à la Chine, aux Etats-Unis et au monde entier", a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point de presse à Pékin. "Les deux parties doivent se conformer à l'accord, tout en se conformant aux principes d'égalité et de respect mutuel", a-t-il dit. (Min Zhang, Tom Daly, Lusha Zhang, Huizhong Wu et Roxanne Liu; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.