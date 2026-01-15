La Chine estime que la visite de Mark Carney à Pékin est essentielle pour renouer les liens

La visite de Mark Carney en Chine est la première d'un Premier ministre canadien depuis 2017

Le commerce et les droits de douane devraient dominer les discussions officielles

La Chine et le Canada cherchent à réparer leurs liens

La Chine a salué jeudi la visite à Pékin cette semaine du Premier ministre canadien Mark Carney, la qualifiant de "cruciale" dans le travail de recalibrage des liens après des mois de réengagement intense.

Le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, a fait ces remarques lors d'une réunion avec son homologue canadienne Anita Anand, qui fait partie de la délégation de Mark Carney, à l'occasion de la première d'un Premier ministre canadien depuis 2017.

"Il s'agit de la première visite du Premier ministre canadien en Chine depuis huit ans, ce qui représente un moment charnière et marquant pour nos relations bilatérales", a déclaré M. Wang.

La Chine est prête à approfondir la coopération avec le Canada tout en éliminant les "interférences", a ajouté Wang , mais s'est abstenu de préciser la source de ces interférences.

De son côté, Anand a salué le travail effectué en coulisses pour organiser les réunions de Mark Carney avec les dirigeants chinois, afin de "garantir le succès de ces réunions", a déclaré le bureau du Premier ministre canadien dans un communiqué.

RÉCHAUFFEMENT DES LIENS

Depuis une rencontre positive entre Mark Carney et le dirigeant chinois Xi Jinping en Corée du Sud l'année dernière, les pays ont manifesté un désir commun de tourner la page sur les périodes de tension qui ont envenimé les liens depuis 2017.

La tension la plus récente a eu lieu après que le gouvernement de l'ancien Premier ministre Justin Trudeau a fixé des droits de douane sur les véhicules électriques chinois en 2024, à la suite de mesures similaires prises par les États-Unis.

La Chine a riposté en mars dernier avec des droits de douane sur plus de 2,6 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires canadiens, tels que l'huile et le tourteau de canola, entraînant un effondrement de 10,4% des importations chinoises de biens canadiens en 2025, comme le montrent les données douanières de mercredi.

Le réengagement avec la Chine a également été alimenté par la volonté de diversifier les marchés d'exportation après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane au Canada l'année dernière et a suggéré que l'allié de longue date des États-Unis pourrait devenir le 51e État de son pays.

Les efforts pour entamer un nouveau dialogue se sont accélérés depuis que Mark Carney a pris la barre l'année dernière, les hauts fonctionnaires des deux parties organisant des réunions et des appels téléphoniques qui ont ouvert la voie à la réunion des dirigeants en octobre en Corée du Sud.

PRINCIPALE CAUSE DE TENSION

Les médias d'État chinois ont accusé les politiques du gouvernement de Justin Trudeau visant à contenir la Chine dans le sillage des États-Unis d'être la principale cause de tension.

"Il était assez difficile de regarder l'administration précédente", a déclaré Jacob Cooke, directeur général de WPIC Marketing + Technologies, une entreprise canadienne basée à Pékin qui a travaillé avec les entreprises de vêtements Arcteryx et Lululemon sur leur lancement en Chine.

"Nous savons que Mark Carney a une grande expérience des affaires et qu'il s'est rendu en Chine à de nombreuses reprises", a déclaré M. Cooke à Reuters. "Du point de vue de la communauté des affaires, nous sommes donc très optimistes et confiants."

Depuis son arrivée à Pékin mercredi, Mark Carney a rencontré des cadres supérieurs de groupes commerciaux chinois tels que le géant des batteries pour véhicules électriques Contemporary Amperex Technology (CATL) 300750.SZ et China National Petroleum Corp CNPET.UL .

Il a également rencontré des responsables du fabricant d'éoliennes intelligentes Envision Energy, de l'Industrial and Commercial Bank of China 1398.HK , de la société d'investissement Primavera Capital Group et du titan du commerce électronique Alibaba 9988.HK .

Mark Carney doit rencontrer le Premier ministre Li Qiang plus tard dans la journée de jeudi et Xi Jinping vendredi.