"La Chine est confrontée à des défis importants" (Allianz GI)

"La Chine n'est qu'au début de sa transition vers un nouveau modèle de croissance basé sur les nouvelles technologies. L'extrapolation de la faiblesse du marché et de la macroéconomie de cette année pourrait s'avérer aussi trompeuse que l'optimisme débridé d'il y a trois ans", conclut le gestionnaire d'actifs.

Par ailleurs, ajoute Allianz GI, un cadre de restructuration de l'immobilier plus cohérent est nécessaire dans le processus de relance.

