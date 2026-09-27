La Chine envisage d'autoriser ByteDance et Alibaba à acheter les nouvelles puces de Nvidia, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement chinois a laissé entendre qu'il pourrait autoriser certaines entreprises nationales, telles que ByteDance et Alibaba 9988.HK , à acheter une nouvelle puce Nvidia NVDA.O conçue pour les ordinateurs professionnels haut de gamme, a rapporté dimanche le site The Information, citant deux sources proches du dossier.

Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information a indiqué à certaines entreprises chinoises que le gouvernement avait l'intention d'approuver ces achats, ajoute l'article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.