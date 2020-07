Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine dénonce l'ingérence de Londres dans les affaires de Hong Kong Reuters • 06/07/2020 à 12:51









LONDRES, 6 juillet (Reuters) - L'ambassadeur de Chine à Londres a accusé lundi le gouvernement britannique de grossière ingérence dans les affaires de Hong Kong, en réaction aux critiques émises par Boris Johnson contre la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à la région administrative spéciale, rétrocédée à la Chine par la Grande-Bretagne en 1997. "Le gouvernement britannique tient des propos irresponsables sur les affaires de Hong Kong", a déclaré Liu Xiaoming à des journalistes lors d'une conférence. Boris Johnson a estimé mercredi, au lendemain de l'adoption de la loi controversée, que cette mesure était une violation de la Déclaration conjointe de 1984 ayant préludé à la rétrocession, qui garantit un haut degré d'autonomie à l'ancienne colonie britannique ainsi que des droits et des libertés à ses habitants. L'ambassadeur de Chine a notamment dénoncé la décision de Londres d'ouvrir la possibilité d'accorder la citoyenneté britannique aux détenteurs du statut britannique d'outre-mer (BNO, British National Overseas), qui constitue selon lui une "grossière ingérence dans les affaires intérieures de la Chine". Près de 3 millions d'habitants de Hong Kong peuvent prétendre à l'obtention du passeport BNO (British National Overseas) et près de 350.000 personnes bénéficiaient de ce statut en février. (Kate Holton, Michael Holden; version française Jean-Stéphane Brosse)

