La Chine demande aux USA de fermer leur consulat à Chengdu

PEKIN, 24 juillet (Reuters) - Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué avoir demandé vendredi matin aux Etats-Unis de fermer leur consulat à Chengdu, ville du sud-ouest du pays. Cette décision intervient après que Washington a sommé plus tôt dans la semaine la Chine de fermer son consulat à Houston, provoquant le mécontentement de Pékin. Les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales se sont tendues depuis la propagation du coronavirus, que l'administration Trump impute à la Chine alors que les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie. (Tony Munroe; version française Jean Terzian)

