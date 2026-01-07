La Chine demande aux entreprises technologiques d'interrompre leurs commandes de puces H200 de Nvidia, rapporte The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Pékin a demandé à certaines entreprises technologiques chinoises d'interrompre leurs commandes de puces H200 de Nvidia NVDA.O cette semaine, et pourrait imposer l'achat de puces d'IA nationales, a rapporté mercredi le journal The Information, citant des personnes familières avec le sujet.
