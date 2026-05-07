La Chine demande aux banques de suspendre l'octroi de nouveaux prêts aux raffineries visées par les sanctions américaines, rapporte Bloomberg News

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L'autorité de régulation financière chinoise a recommandé aux plus grands prêteurs du pays de suspendre temporairement l'octroi de nouveaux prêts à cinq raffineries récemment sanctionnées par les États-Unis en raison de leurs liens avec le pétrole iranien, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.