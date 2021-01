La Chine continue de se distinguer, estime Schroders

(AOF) - Sur le plan géographique, les marchés de moindre taille d'Asie du Sud-Est ont été les plus durement touchés par la pandémie en 2020, observe Toby Hudson, responsable des investissements actions Asie ex Japon chez Schroders.

Cela s'explique par la moindre robustesse de leurs infrastructures sanitaires, leur plus grande dépendance à l'égard du tourisme et leur exposition limitée aux gagnants des secteurs d'Internet et de la technologie.

Cependant, ces marchés ont fortement rebondi à la faveur de l'optimisme suscité par les annonces sur les vaccins, les investisseurs s'intéressant aux valeurs bancaires et aux entreprises énergétiques des pays concernés.

Les marchés d'Asie du Sud-Est conservent selon l'expert un potentiel de rattrapage à court terme ; toutefois, le choix d'opportunités d'investissement au niveau des actions reste limité. Ces marchés sont dominés par les secteurs de la " vieille économie ", qui présentent des profils de croissance moins intéressants à long terme, si bien qu'il est peu probable que Schroders devienne nettement plus positif à leur égard au cours de la période à venir.

En revanche, bien que la Chine ait sous-performé lors du récent rebond, elle reste de loin le marché actions le plus diversifié et le plus profond de la région. Le marché chinois offre un éventail bien plus intéressant d'opportunités, tant sur le marché des actions A de Chine continentale que parmi les sociétés cotées à Hong Kong ou aux États-Unis.

En l'occurrence conclut Toby Hudson, les investisseurs peuvent s'exposer à l'ensemble des secteurs et à un flux régulier de nouvelles introductions en bourse qui renouvellent constamment les options disponibles.