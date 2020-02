Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine confiante qu'elle vaincra le coronavirus, dit Xi à Trump Reuters • 07/02/2020 à 05:02









PEKIN, 7 février (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump et a déclaré que la Chine avait pleinement confiance en ses capacités de vaincre l'épidémie de coronavirus, a rapporté vendredi la télévision publique chinoise. Le coronavirus 2019-nCoV qui est apparu à Wuhan, ville du centre de la Chine, s'est propagé depuis dans plus d'une vingtaine de pays, parmi lesquels les Etats-Unis, l'Australie, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Japon, la France, l'Allemagne et l'Italie. D'après le dernier bilan annoncé vendredi par les autorités sanitaires chinoises, l'épidémie a fait 636 morts en Chine continentale et 31.161 cas de contamination ont été recensés. Un deuxième cas mortel hors de Chine continentale a été signalé cette semaine, à Hong Kong. Xi Jinping a dit à Donald Trump que la Chine avait pris d'importantes mesures pour lutter contre l'épidémie et qu'elle obtenait progressivement des résultats. (Ryan Woo; version française Jean Terzian)

