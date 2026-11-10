La Chine cherche à prendre l'avantage en matière de haute technologie dans un secteur qui représente 80 % du commerce mondial

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* La Chine entend devenir le leader mondial des technologies maritimes de nouvelle génération

* Le sommet de l'APEC, qui se tiendra la semaine prochaine, mettra en avant les efforts de la Chine en matière de ports intelligents

* Les avancées de la Chine attisent les craintes occidentales concernant les risques de sécurité

par Joe Cash et John Geddie

Lorsque les dirigeants mondiaux se rendront dans la ville chinoise de Shenzhen la semaine prochaine, ils auront peut-être un aperçu de la vision de la Chine pour l’avenir du commerce mondial: un port high-tech grouillant de matériel et de logiciels de nouvelle génération.

Le terminal de Mawan — équipé de camions autonomes, de grues télécommandées et de systèmes basés sur l’intelligence artificielle — fait partie des dizaines d’installations portuaires automatisées réparties à travers la Chine dont Pékin espère qu’elles lui donneront un avantage concurrentiel dans un secteur qui achemine plus de 80 % des marchandises échangées dans le monde en volume.

Les responsables et analystes occidentaux, déjà méfiants face aux participations importantes de Pékin dans les ports du monde entier, craignent toutefois que sa volonté d’exporter sa technologie portuaire ne lui confère un nouveau levier d’influence.

“C’est une dépendance très inconfortable, qui pourrait présenter des inconvénients stratégiques majeurs”, a déclaré Isaac Kardon, expert en stratégie maritime chinoise à l’Institute for Defense Analyses, un groupe de réflexion financé par le gouvernement américain.

Ces inconvénients vont de l’acquisition par Pékin de positions monopolistiques dans des technologies émergentes susceptibles d’être utilisées à des fins de coercition économique, à l’exploitation de failles pour espionner ses rivaux ou paralyser les réseaux commerciaux en cas de crise, a expliqué M. Kardon.

La progression de la Chine ne s’est pas faite sans heurts. Le mois dernier, Reuters a révélé l’effondrement discret de LOGINK , une plateforme de données maritimes soutenue par la Chine dont certains à Washington craignaient qu’elle ne devienne une “super-arme” commerciale.

Mais à l’approche du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui se tiendra à Shenzhen les 18 et 19 novembre, Pékin fait savoir que ses ambitions de modernisation du commerce maritime restent intactes.

Au cours des réunions préparatoires, la Chine a proposé de diriger des groupes de travail sur les connaissements électroniques – versions numériques des documents traditionnellement utilisés comme justificatifs pour les marchandises transportées par voie maritime – ainsi que sur les bases de données douanières alimentées par l’IA et le big data.

“Celui qui mènera à bien la transformation numérique en premier prendra l’avantage dans la prochaine phase de la concurrence mondiale entre les ports et les transporteurs maritimes”, a déclaré le ministère chinois des Transports dans un éditorial publié en mai sur son site web.

Pékin présente son initiative en faveur des ports intelligents comme un moyen pour les pays de stimuler leurs échanges commerciaux. Le ministère chinois des Transports n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant cet article.

À LA POINTE DE L'INNOVATION

En matière d’automatisation des ports, la Chine affirme avoir déjà une longueur d’avance.

Elle compte 60 terminaux automatisés, soit plus que tout autre pays, selon son ministère des Transports.

Le fleuron de cette initiative est le nouveau terminal à conteneurs de Qianwan, situé dans la ville de Qingdao, à l’est du pays, que le ministère décrit comme le premier terminal entièrement automatisé au monde. La Chine vise à disposer de 90 terminaux automatisés d’ici 2030.

Cette technologie accélère déjà le flux des marchandises chinoises vers les marchés mondiaux. Selon Qianwan, chaque grue peut traiter 61 conteneurs par heure, soit plus du double du rythme des quais conventionnels.

En comparaison, les États-Unis ont tardé à automatiser leurs ports, en partie en raison de l’opposition des syndicats, inquiets des pertes d’emplois. Un rapport de 2024 du Government Accountability Office (GAO) adressé au Congrès a révélé que les dix plus grands ports américains étaient moins automatisés que leurs homologues étrangers.

“L’une des variables clés expliquant la rapidité de l’automatisation en Chine est l’absence de résistance de la part de syndicats indépendants, qui peuvent ralentir ou bloquer certains types d’automatisation dans d’autres pays, comme aux États-Unis”, a déclaré Kyle Chan, chercheur spécialisé dans les technologies chinoises au sein du groupe de réflexion Brookings Institution.

Le réseau de ports de haute technologie de la Chine offre également un vaste terrain d’essai pour les technologies que ses entreprises peuvent commercialiser à l’étranger.

Des entreprises chinoises telles que Westwell, fabricant de camions autonomes, et Huawei, géant des équipements de télécommunications, proposent des solutions technologiques de ports intelligents destinées aux marchés étrangers. Les camions sans conducteur de Westwell circulent désormais à Felixstowe, le port à conteneurs le plus actif de Grande-Bretagne.

Pékin s’appuie également sur le modèle de la “Ceinture et la Route”, qui lui a permis d’acquérir des participations dans des ports du monde entier, en courtisant les pays en développement avec une technologie qui, selon elle, peut améliorer l’efficacité et les échanges commerciaux avec la deuxième économie mondiale.

Des chiens renifleurs robotisés aux scanners automatisés, la Chine a fourni depuis 2000 quelque 4,8 milliards de dollars de financement pour des équipements portuaires dans 69 ports répartis dans 47 pays, selon un rapport publié en mars par AidData, un laboratoire de recherche de l’université William & Mary aux États-Unis. Ce montant s’ajoute aux 15,5 milliards de dollars que Pékin a dépensés pour construire ou acquérir des participations dans des ports étrangers.

“CONTRÔLE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT”

Alors que les équipements portuaires chinois se sont multipliés, convaincre les pays d’adopter ses logiciels s’est avéré plus difficile, comme l’a montré l’affaire LOGINK.

Craignant que cette plateforme de données logistiques peu connue ne permette à Pékin de suivre des cargaisons sensibles telles que des armes et ne donne aux entreprises chinoises un avantage sur leurs rivales occidentales, Washington a fait pression sur ses alliés et diverses organisations pour qu’ils rompent leurs liens avec elle.

La Chine a également eu du mal à percer sur le marché des systèmes d’exploitation de terminaux (TOS), un marché longtemps dominé par les entreprises américaines, selon des études sectorielles. Ces logiciels planifient et suivent l’activité au sein d’un terminal à conteneurs, du déchargement des marchandises et du déplacement des véhicules au traitement des informations douanières.

Le ministère chinois des Transports a déclaré en mai que briser le “monopole” des entreprises étrangères sur ces logiciels permettrait de remédier au “principal point faible du secteur portuaire chinois” et ferait économiser des dizaines de millions de dollars aux terminaux.

Certains signes indiquent que la Chine progresse dans ce domaine.

Un document déposé en 2025 par l’opérateur portuaire soutenu par l’État, China Merchants Port 0144.HK , mettait en avant un “projet clé du ministère des Transports” visant à “remplacer les systèmes étrangers” dans les ports internationaux, projet qu’il affirmait avoir mené à bien en installant son propre système TOS au port brésilien de Paranaguá. China Merchants Port a également déployé son système dans des terminaux au Sri Lanka, en Grèce, en Italie et en Turquie. L’entreprise n’a pas répondu à une demande de commentaire pour cet article.

Surtout, la Chine est prête à s’inscrire dans la durée, a déclaré Wolfgang Lehmacher, consultant et ancien responsable des secteurs de la chaîne d’approvisionnement et des transports au Forum économique mondial.

“Ils réalisent un investissement là-bas, ils mènent un projet pilote ici, mais ils disposent d’une telle puissance que ces points finissent par former un maillage, que ce maillage devient un réseau, et que ce réseau devient la sphère d’influence chinoise — et je parle ici du contrôle de la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré M. Lehmacher.