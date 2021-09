La Chine bloque toutes les transactions en crypto-monnaies

La nouvelle de vendredi a semé la peur parmi les crypto-traders du monde entier.

Plusieurs mois après avoir interdit les activités de minage de crypto-monnaies en Chine, la Banque centrale chinoise (PBCB) redouble aujourd'hui d'efforts à l'égard de ces actifs numériques et interdit toutes les transactions en crypto-monnaies, invoquant "les risques juridiques encourus par les personnes et les organisations participant à des activités de monnaie virtuelle et de commerce". La décision visera également les expatriés, le gouvernement affirmant qu'ils feront l'objet d'une "enquête conformément à la loi".

La nouvelle de vendredi a semé la peur parmi les crypto-traders du monde entier, faisant passer la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies de plus de $2000 milliards à 1,8 mille milliards de dollars pendant le week-end.

Les ETF, ETP et ETC qui suivent les crypto-monnaies ont pris un coup. Le premier bitcoin+etf&utm_source=boursorama&utm_medium=article&utm_campaign=crypto_etf_27092021">ETF bitcoin canadien, Horizons Bitcoin ETF (HBIT), a perdu plus de 5 % le jour de la nouvelle. De même, CoinShares Physical ethereum (CETH) et 21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL) ont perdu plus de 3 % chacun vendredi dernier.

