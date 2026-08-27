La Chine autorise le comprimé oral contre le psoriasis de J&J, selon le laboratoire pharmaceutique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (en apportant des précisions sur le psoriasis, les médicaments contre le psoriasis et le marché dans les paragraphes 1 à 5)

L'autorité chinoise de régulation des médicaments a approuvé l' JNJ.N , un comprimé oral de Johnson & Johnson destiné au traitement du psoriasis, a annoncé jeudi la société, ce qui intensifie la concurrence sur le deuxième plus grand marché pharmaceutique mondial face à des rivaux tels que Bristol Myers Squibb BMY.N et AbbVie ABBV.N . Le psoriasis, une maladie auto-immune chronique qui provoque l'apparition de plaques cutanées prurigineuses, squameuses et inflammatoires, touche plus de 8,4 millions de patients en Chine, selon J&J. Parmi les autres traitements disponibles, on peut citer son propre produit, le Tremfya, le Sotyktu de Bristol Myers et le Skyrizi d'AbbVie. Les analystes de Wall Street ont déclaré que le médicament de J&J, l’Icotrokinra, présentait un « potentiel de blockbuster » en tant que traitement oral sûr et efficace, et que ce médicament à prise unique quotidienne pourrait conquérir une part de marché significative au détriment des traitements injectables, tels que le Skyrizi et le Tremfya. Il a été autorisé en Chine pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère, a indiqué J&J dans un communiqué. Un porte-parole de J&J n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires en dehors des heures de bureau concernant la disponibilité, le prix ou les prévisions de ventes sur le marché local. D'autres laboratoires pharmaceutiques, notamment la société chinoise Innocare Pharma 688428.SS et la société japonaise Takeda Pharmaceutical 4502.T , développent également des traitements oraux expérimentaux sur un marché mondial largement dominé par les produits injectables.