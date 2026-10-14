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La Chine autorise Geely à acquérir 34% de Ford España
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 04:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'article du 12 octobre afin de préciser que l'autorité de régulation a approuvé l'acquisition d'une participation de 34%)

L'autorité de régulation chinoise a approuvé sans condition l'acquisition par Geely

0175.HK de 34% de Ford España, la filiale espagnole de Ford Motor F.N , a-t-elle annoncé lundi.

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