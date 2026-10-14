La Chine autorise Geely à acquérir 34% de Ford España

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction de l'article du 12 octobre afin de préciser que l'autorité de régulation a approuvé l'acquisition d'une participation de 34%)
L'autorité de régulation chinoise a approuvé sans condition l'acquisition par Geely
0175.HK de 34% de Ford España, la filiale espagnole de Ford Motor F.N , a-t-elle annoncé lundi.
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