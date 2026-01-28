La Chine autorise ByteDance, Alibaba et Tencent à acheter des puces H200 de Nvidia - sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Chine approuve l'importation de plus de 400 000 puces H200 - sources

*

D'autres entreprises se joindront à la file d'attente pour les approbations ultérieures - sources

*

Les autorisations sont assorties de conditions - sources

(Mise à jour avec de nouveaux détails sur les approbations assorties de conditions dans les paragraphes 1 à 4, et des informations supplémentaires dans les paragraphes 7 et 8)

La Chine a donné son feu vert à trois de ses plus grandes entreprises technologiques pour acheter les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O , ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait du dossier, marquant un changement de position alors que Pékin cherche à équilibrer ses besoins en matière d'intelligence artificielle et à stimuler le développement national.

ByteDance, Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK ont reçu l'autorisation d'acheter plus de 400 000 puces H200 au total, et d'autres entreprises sont en attente d'autorisations ultérieures, ont déclaré les sources sous le couvert de l'anonymat.

Le gouvernement chinois n'accorde ses autorisations qu'à certaines conditions et les sources ont déclaré qu'elles étaient encore en cours d'élaboration.

Une cinquième source a déclaré que les licences étaient trop restrictives et que les clients ne convertissaient pas encore les autorisations en bons de commande.

Les autorisations réglementaires ont été accordées lors de la visite du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, en Chine cette semaine, a déclaré l'une des sources.

Les ministères chinois de l'industrie et du commerce ainsi que Nvidia n'avaient pas encore répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication. ByteDance, Alibaba et Tencent n'ont pas non plus répondu.

Selon Reuters, les représentants du gouvernement chinois ont indiqué aux entreprises technologiques nationales, lors de réunions précédentes, qu'elles ne devaient acheter des puces qu'en cas de nécessité.

L'une des propositions discutées par les autorités chinoises dans le passé consisterait à exiger que chaque achat de H200 soit accompagné d'une proportion déterminée de puces nationales, a également rapporté Reuters.

Le H200, la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia, est devenu un point d'ignition majeur dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Malgré la forte demande des entreprises chinoises et l'approbation des exportations par les États-Unis, l'hésitation de Pékin à autoriser les importations a été le principal obstacle aux livraisons.

Au début du mois, les États-Unis ont officiellement autorisé Nvidia à vendre le H200 à la Chine, où l'entreprise constate une forte demande. Toutefois, ce sont les autorités chinoises qui ont le dernier mot quant à l'autorisation de livraison.

Ces dernières semaines, il n'était pas certain que Pékin donne son accord, le gouvernement souhaitant trouver un équilibre entre la satisfaction de la demande intérieure croissante de puces d'IA avancées et le développement de l'industrie nationale des semi-conducteurs.

Les autorités douanières chinoises ont indiqué aux agents que les puces H200 n'étaient pas autorisées à entrer en Chine, comme l'a rapporté Reuters au début du mois.

Mais les entreprises technologiques chinoises ont passé des commandes pour plus de deux millions de puces H200, dépassant de loin les stocks disponibles de Nvidia, a rapporté Reuters le mois dernier.

On ne sait toujours pas combien d'entreprises supplémentaires recevront l'approbation dans les lots suivants, ni quels sont les critères utilisés par Pékin pour déterminer l'éligibilité.

Huang est arrivé vendredi dernier à Shanghai pour les célébrations annuelles de routine avec les employés de Nvidia en Chine et s'est depuis rendu à Pékin et dans d'autres villes, a rapporté Reuters la semaine dernière.

ACTE D'ÉQUILIBRE

Les approbations de H200 suggèrent que Pékin donne la priorité aux besoins des grandes entreprises chinoises de l'internet, qui dépensent des milliards de dollars pour construire les centres de données nécessaires au développement de services d'IA et à la concurrence des rivaux américains, y compris OpenAI.

Si des entreprises chinoises telles que Huawei disposent désormais de produits qui rivalisent avec les performances de la puce H20 de Nvidia, qui était auparavant la puce d'IA la plus avancée qu'elle était autorisée à vendre en Chine, elles sont encore loin de la puce H200.

La puce H200 est environ six fois plus performante que la puce H20 de Nvidia. Pékin a toutefois envisagé d'exiger des entreprises qu'elles achètent un certain quota de puces nationales comme condition pour recevoir l'autorisation d'importer des semi-conducteurs étrangers, a rapporté Reuters précédemment.