La Chine assouplit les restrictions sur les vols internationaux

PEKIN, 4 juin (Reuters) - La Chine a déclaré jeudi qu'elle allait autoriser davantage de compagnies aériennes étrangères à reprendre les liaisons avec la Chine continentale, une annonce qui intervient peu après que les Etats-Unis ont suspendu les vols des compagnies aériennes chinoises vers le territoire américain. L'autorité de l'aviation civile chinoise (CAAC) a indiqué dans un communiqué que des compagnies aériennes étrangères, dont les liaisons avec la Chine continentale sont actuellement suspendues, pourraient reprendre leurs opérations à partir du 8 juin, avec des vols une fois par semaine à destination de la ville de leur choix. Cet assouplissement ne concerne pas Hong Kong et Macao, qui ont leurs propres règlementations aériennes. Washington a annoncé mercredi la suspension des liaisons des compagnies aériennes chinoises vers les Etats-Unis, à compter du 16 juin, après avoir accusé Pékin d'empêcher toute reprise d'activité des compagnies aériennes américaines vers la Chine. (Stella Qiu, Huizhong Wu et Lusha Zhang; version française Jean Terzian)

