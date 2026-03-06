La Chine approuve un médicament GLP-1 de Pfizer pour la gestion du poids

La Chine a approuvé le traitement GLP-1 Xianweiying de Pfizer pour la gestion du poids à long terme chez les adultes en surpoids ou obèses, a déclaré le fabricant américain sur WeChat vendredi, stimulant la concurrence sur un marché qui, selon les analystes, devrait valoir des milliards dans les années à venir.

L'injection appartient à la classe des médicaments agonistes du récepteur GLP-1 vendus localement par des fabricants de médicaments tels que Novo Nordisk NOVOb.CO , Eli Lilly LLY.N , et Innovent Biologics 1801.HK .

"Cela marque une percée dans le domaine de la gestion du poids", a déclaré sur son site web Sciwind Biosciences, à qui Pfizer a concédé les droits de commercialisation en Chine continentale en février.

Les ventes de Wegovy de Novo sur la plateforme de commerce électronique Tmall d'Alibaba 9988.HK et JD.com 9618.HK étaient de 260 millions de yuans (38 millions de dollars) en 2025, contre 416 millions (61 millions de dollars) pour Xinermei d'Innovent, a déclaré la banque d'investissement Jefferies dans une note.

En février, Pfizer PFE.N a obtenu sous licence les droits de commercialisation en Chine continentale de Xianweiying, également connu sous le nom d'ecnoglutide, auprès de Sciwind, basée dans la ville de Hangzhou, dans l'est du pays.

Cet accord était "une première étape importante pour faire progresser la stratégie mondiale de Pfizer dans le domaine du métabolisme en Chine", a déclaré Sciwind dans un communiqué précédent.

L'ecnoglutide est également approuvé en Chine comme traitement du diabète de type II.

Un porte-parole de Pfizer n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les prix et sur une date de lancement en Chine.