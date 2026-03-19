La Chine appelle à la fin du conflit dans le Golfe et propose d'atténuer la pénurie d'énergie en Asie du Sud-Est

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* La Chine se dit prête à coopérer avec l'Asie du Sud-Est en matière de sécurité énergétique

* Le ministère des affaires étrangères signale que le détroit d'Ormuz devrait être rouvert

* Selon un analyste, Pékin voit une opportunité dans la crise énergétique

(Remaniement et ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7 à 11) par Liz Lee et Joe Cash

La Chine a appelé à la fin du conflit dans le Golfe et a déclaré que la sécurité des voies navigables ne devrait pas être perturbée jeudi, ajoutant qu'elle était prête à travailler avec l'Asie du Sud-Est pour faire face aux pénuries d'énergie alors que les marchés pétroliers sont secoués par les chocs d'approvisionnement.

Alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a permis à la Chine de se présenter comme la superpuissance la plus fiable, les analystes affirment qu'elle se méfie de l'incertitude du marché mondial de l'énergie, notamment parce qu'elle a besoin des ressources qu'elle stocke depuis la fin des années 2000 pour alimenter le secteur manufacturier qui sous-tend son économie.

L'aide aux 700 millions d'habitants de l'Asie du Sud-Est serait un soulagement bienvenu pour les importateurs de pétrole de la région , après l'ordre donné par Pékin au début du mois d'interdire les exportations chinoises de diesel, d'essence et de carburéacteur. La Chine freine également les exportations d'engrais, qui dépendent des sous-produits du raffinage du pétrole et du gaz, afin de protéger son marché intérieur.

"La situation au Moyen-Orient a perturbé la sécurité énergétique mondiale", a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière, lorsqu'on lui a demandé si les pays d'Asie du Sud-Est avaient demandé de l'aide à la Chine.

"Les pays concernés devraient immédiatement cesser leurs opérations militaires afin d'empêcher l'instabilité régionale d'avoir un impact plus important sur le développement économique mondial", a déclaré Lin Jian, ajoutant que la sécurité des voies navigables ne devrait pas être "perturbée", sans nommer le détroit d'Ormuz.

"La Chine est disposée à renforcer la coordination et la coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est afin de traiter conjointement les questions de sécurité énergétique", a ajouté Lin Jian.

UNE OPPORTUNITÉ POUR LES RELATIONS CHINOISES

La crise pourrait créer de nouvelles ouvertures dans des pays où la Chine a eu du mal à s'implanter, a déclaré Wang Jin, membre du Club de Pékin pour le dialogue international, un groupe de réflexion relevant du ministère chinois des affaires étrangères.

La fermeture du détroit d'Ormuz met également en évidence la fiabilité relative des énergies renouvelables par rapport aux combustibles fossiles du Golfe, y compris l'énergie nucléaire et d'autres secteurs d'énergie verte dans lesquels Pékin est un leader mondial, a ajouté Wang Jin.

"La Chine espère développer des relations très positives, saines et très cohérentes, notamment dans le domaine de l'énergie, avec tout le monde", a ajouté Wang Jin.

La secrétaire philippine à l'énergie, Sharon Garin, a rencontré l'ambassadeur de Chine aux Philippines mardi pour discuter de la coopération dans le domaine de l'énergie, ce qui constitue une rupture par rapport à la dispute entre les deux pays sur les droits maritimes en mer de Chine méridionale.