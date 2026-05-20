La Chine annonce son intention d'acheter 200 avions Boeing et demande une prolongation de la trêve tarifaire avec les États-Unis

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La Chine va acheter 200 avions Boeing BA.N et demander une prolongation de l'accord commercial conclu avec les États-Unis à Kuala Lumpur l'année dernière, a déclaré mercredi le ministère chinois du Commerce.

Cette déclaration marque la première confirmation par Pékin de la commande de Boeing.

Le président américain Donald Trump s'est rendu en Chine la semaine dernière pour un sommet avec le président Xi Jinping, lors d'un voyage qui a donné lieu à une série d'engagements commerciaux, notamment l'achat de Boeing et l'accès au marché agricole.

M. Trump a déclaré après le sommet de Pékin que les achats de Boeing pourraient atteindre jusqu'à 750 appareils, ajoutant qu'ils seraient équipés de moteurs de GE GE.N Aerospace.

Les États-Unis fourniront à la Chine des garanties d'approvisionnement pour les pièces et composants de moteurs d'avion dans le cadre de l'accord Boeing, a déclaré le ministère chinois.

Les deux parties chercheront à obtenir des réductions tarifaires réciproques sur au moins 30 milliards de dollars de marchandises chacune, a-t-il précisé, ajoutant que les droits de douane américains sur la Chine ne devaient pas dépasser le niveau fixé dans le cadre de l'accord de Kuala Lumpur.

La Chine et les États-Unis ont conclu un accord à Kuala Lumpur avant une rencontre entre Trump et Xi en Corée du Sud en octobre, qui a prolongé leur trêve tarifaire d'un an.

L'accord prévoyait des réductions des droits de douane américains sur les produits chinois et une suspension des nouvelles restrictions de Pékin sur les minéraux de terres rares et les aimants.