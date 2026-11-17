Le ministère chinois du Commerce a déclaré mardi dans un communiqué qu’il s’opposait fermement à une nouvelle réglementation américaine visant à restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe provenant d’entreprises telles que Nvidia NVDA.O .
Le ministère a ajouté qu’il prendrait des contre-mesures si les États-Unis persistaient à imposer cette nouvelle réglementation.
Il a également indiqué que la Chine espérait que les États-Unis reviendraient sur la « bonne voie », à savoir la résolution des différends par la consultation et la coopération.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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