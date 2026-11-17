La Chine affirme qu'elle prendra des contre-mesures si les États-Unis imposent de nouvelles restrictions sur les puces électroniques

Le ministère chinois du Commerce a déclaré mardi dans un communiqué qu’il s’opposait fermement à une nouvelle réglementation américaine visant à restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe provenant d’entreprises telles que Nvidia NVDA.O .

Le ministère a ajouté qu’il prendrait des contre-mesures si les États-Unis persistaient à imposer cette nouvelle réglementation.

Il a également indiqué que la Chine espérait que les États-Unis reviendraient sur la « bonne voie », à savoir la résolution des différends par la consultation et la coopération.