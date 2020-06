Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine adopte la loi sécuritaire contestée sur Hong Kong Reuters • 30/06/2020 à 12:26









(Actualisé avec adoption du texte, réactions, précisions) par Clare Jim et Yew Lun Tian HONG KONG/PEKIN, 30 juin (Reuters) - Le Parlement chinois a adopté mardi un projet de loi de sécurité nationale pour Hong Kong susceptible de provoquer les plus profonds bouleversements dans l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Le texte a été approuvé à l'unanimité par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et sera ajouté en annexe à la Loi fondamentale de Hong Kong, a rapporté Chine nouvelle. Cette loi, destinée à lutter contre la subversion, le terrorisme, le séparatisme et la collusion avec des forces étrangères, suscite l'inquiétude des militants de la démocratie dans la ville, qui craignent de voir leurs libertés battues en brèche. Son adoption intervient après un vaste mouvement de contestation, parfois émaillé de manifestations violentes, en 2019 contre l'exécutif local et la volonté prêtée à la Chine de renforcer son emprise sur la ville, qui jouit d'une relative autonomie depuis 23 ans selon le principe "un pays, deux systèmes". Alors que des rumeurs évoquent une peine maximale de prison à perpétuité en cas d'infraction à cette nouvelle loi, le mouvement local de défense de la démocratie Demosisto a annoncé sa dissolution. "Cela marque la fin du Hong Kong que le monde connaissait auparavant", a écrit sur Twitter l'une des figures de ce mouvement, Joshua Wong. NOUVELLES TENSIONS EN VUE AVEC LES ETATS-UNIS L'adoption de cette loi risque de renforcer les tensions entre la Chine et les pays occidentaux, en premier lieu les Etats-Unis avec lesquels les différends se multiplient, que ce soit sur les questions commerciales ou la pandémie liée au nouveau coronavirus. Les Etats-Unis ont déjà commencé lundi à révoquer le statut spécial qu'ils accordent à Hong Kong, permettant à la ville de jouer un rôle de pôle financier mondial, en prévision de l'adoption de cette loi de sécurité nationale. Washington va ainsi arrêter les exportations de matériel de défense vers le territoire et limiter son accès à certaines catégories d'équipements technologiques susceptibles d'avoir un double usage civil et militaire. La Chine a promis de riposter. L'Union européenne, pour sa part, "déplore" l'initiative chinoise, a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel, selon lequel la loi de sécurité nationale "risque de gravement altérer le degré élevé d'autonomie de Hong Kong et d'avoir un effet néfaste sur l'indépendance de la justice et sur l'Etat de droit". La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE allait discuter avec ses "partenaires internationaux" de possibles mesures à prendre, sans plus de détails. La Grande-Bretagne a fait part de sa "profonde préoccupation" face à ce qui constituerait une "étape dangereuse". Le Japon et Taiwan ont aussi critiqué l'initiative chinoise. La Chine rejette ces réactions étrangères qu'elle qualifie d"ingérence" dans ses affaires intérieures. JOURNÉE TEST MERCREDI AVEC L'ANNIVERSAIRE DE LA RÉTROCESSION S'exprimant en visioconférence devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies siégeant à Genève, Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif de Hong Kong, a invité la communauté internationale à "respecter le droit de notre pays à préserver sa sécurité nationale". La loi, qui devrait désormais entrer en vigueur très rapidement, ne va saper ni l'autonomie de la ville ni l'indépendance de sa justice, a-t-elle assuré. Les autorités à Pékin comme à Hong Kong ne cessent de répéter que cette loi vise uniquement quelques "fauteurs de troubles" et qu'elle n'affectera pas les droits ni les libertés de la majorité, pas plus que les intérêts des investisseurs. La journée de mercredi pourrait donner une idée du rapport de forces qui va s'instaurer, des militants de la démocratie et des responsables politiques ayant exprimé l'intention de défier une interdiction de rassemblement, instaurée pour limiter la propagation du coronavirus, à l'occasion du 23e anniversaire de la rétrocession de la ville le 1er juillet 1997. L'an dernier, en plein essor du mouvement de contestation, une foule avait envahi et vandalisé le Parlement de la ville. L'agence de presse Chine nouvelle a dévoilé ce mois-ci certaines dispositions de la loi, notamment le fait qu'elle prévaudra sur la législation actuelle de Hong Kong et que les pouvoirs d'interprétation reviendront au comité permanent du Parlement chinois. Pékin devrait aussi installer pour la première fois un bureau de liaison de sécurité nationale à Hong Kong et avoir compétence pour juger certains dossiers. (avec Yanni Chow, Carol Mang, Joyce Zhou, Tyrone Siu, Jessie Pang et James Pomfret à Hong Kong; version française Jean Terzian et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

