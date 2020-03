Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine a débloqué 14 milliards d'euros pour le coronavirus Reuters • 05/03/2020 à 10:56









par Kevin Yao PEKIN, 5 mars (Reuters) - La Chine a débloqué 110,48 milliards de yuans (16 milliards de dollars ou 14,3 milliards d'euros) en date du 4 mars pour financer la lutte contre l'épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi le vice-ministre des Finances Xu Hongcai lors d'une conférence de presse. Sur cette somme, environ 71,43 milliards de yuans ont déjà été utilisés, a-t-il précisé. Selon lui, l'épidémie en cours pourrait affecter temporairement le budget du gouvernement. Il s'attend cependant à ce que la pression s'atténue avec la reprise économique. Xu Hongcai a ajouté que Pékin mettrait en place des mesures ciblées et graduelles pour venir en aide aux secteurs touchés par l'épidémie, sans plus de détails. La Chine envisage notamment des baisses d'impôt progressives pour aider les petites et moyennes entreprises en difficulté. Certains gouvernements locaux font en outre face à des difficultés de financement, a déclaré pour sa part Liu Jinrun, un responsable du ministère des Finances, lors de cette conférence. Xu Hongcai a déclaré que le ministère augmenterait les dotations aux gouvernements locaux, en notamment ceux durement touchés par l'épidémie. La Chine a par ailleurs annoncé que les ventes au détail sur son marché intérieur s'étaient stabilisées fin février à la faveur d'une reprise progressive du travail. Le commerce extérieur de son côté continue de souffrir mais l'impact de l'épidémie sera temporaire, a assuré Li Xingqian, directeur du département du commerce extérieur au ministère du Commerce. (version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

