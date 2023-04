La chimie française s’est montrée « résiliente » en 2022 dans un contexte de recul (France Chimie)

(AOF) - « Secteur le plus impacté de l’industrie du fait de la crise énergétique en Europe, la chimie européenne a connu un fort recul en 2022 (-6 % en volume), effaçant ainsi son rebond post-pandémie ». C’est ce qu’affirme France Chimie, association française des professionnels de la chimie, dans son bilan annuel du secteur. L’organisation souligne la « résilience » de la France dans ce contexte morose, avec une baisse de 3,3% de sa production qui lui permet de se maintenir en tête des secteurs industriels exportateurs (81 milliards d'euros).

France Chimie souligne que la France a " en particulier bénéficié du poids important de ses secteurs aval, dont les savons, parfums et produits cosmétiques portés par une demande export toujours plus forte ". France Chimie anticipe en 2023 un nouveau repli de la production en France.

France Chimie relève cependant que cette résilience globale du secteur masque " le décrochage de la chimie amont " (chimies minérale et organique) qui, à l'instar de ses concurrentes européennes, a reculé d'environ 10% en 2022 (-11% pour la moyenne européenne, -14% en Allemagne). Certains secteurs à l'amont, plus particulièrement exposés aux prix de l'énergie, ont connu en Europe des périodes d'arrêt de production et ont fait face à une hausse des importations concurrentes facilitées par la normalisation du transport maritime.

Ces dynamiques divergentes dans la Chimie se sont accentuées en fin d'année, du fait d'une baisse de la demande, d'un effet déstockage et de la pression des importations.

En pleine transformation, la chimie française a connu en 2022 une forte hausse des investissements, encore portés par les plans de relance (6,6 milliards d'euros, dont 40% d'investissement de croissance). Ses efforts de Recherche et Développement restent dynamiques (3e secteur en demandes de brevets en France) tandis que son tissu de start-ups continue à se développer. La Branche assiste à une nouvelle croissance nette de ses effectifs (+2,3%) ayant accueilli 25 000 nouveaux salariés y compris les alternants.

Cependant, alors que le secteur doit poursuivre ses multiples transitions (énergétique, écologique et numérique), une grande partie des adhérents de France Chimie s'interrogent sur leur capacité d'investissement à court terme du fait des effets conjugués de la crise énergétique, de l'inflation et du ralentissement économique.