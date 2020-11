Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La cheffe de file de l'opposition moldave remporte la présidentielle Reuters • 16/11/2020 à 09:30









CHISINAU, 16 novembre (Reuters) - Maia Sandu, cheffe de file de l'opposition moldave, a remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle qui l'opposait au chef de l'Etat sortant Igor Dodon, selon les résultats préliminaires communiqués lundi par la commission électorale. Après dépouillement de 99,95% des voix, la candidate pro-européenne et son adversaire, plus proche de Moscou, étaient respectivement crédités de 57,74% et de 42,26%. "Les données préliminaires sont claires. Elles parlent d'elles-mêmes", a déclaré Vladimir Sarban, directeur adjoint de la commission, lors d'une conférence de presse. Les résultats définitifs seront annoncés dans les cinq jours, a-t-il ajouté. Ils doivent en outre être approuvés par la Cour constitutionnelle. (Alexander Tanas, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

