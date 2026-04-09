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La Chambre des représentants des États-Unis se prononcera la semaine prochaine sur un projet de loi relatif à la sécurité aérienne
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chambre des représentants des États-Unis s'apprête à voter la semaine prochaine sur un vaste projet de réforme de la sécurité aérienne visant à répondre aux dizaines de recommandations émises après la collision de janvier 2025 entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine, qui a fait 67 morts.

Le 26 mars, deux commissions de la Chambre des représentants ont voté à l'unanimité sur la législation visant à exiger l'installation de technologies de prévention des collisions sur tous les avions militaires d'ici 2031, à l'exception des chasseurs, des bombardiers et des drones, et à établir des exigences pour l'équipement de technologies d'atténuation des collisions pour les avions et les hélicoptères civils.

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