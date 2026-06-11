La Chambre des représentants américaine rejette la prolongation à court terme de la loi FISA alors que son expiration approche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: le nombre de démocrates ayant voté en faveur de la prolongation de la loi FISA passe de cinq à sept au paragraphe 2)

* Dix-neuf républicains se joignent à la plupart des démocrates pour bloquer la prolongation de la FISA

* Le débat porte sur la nomination par Trump de Bill Pulte au poste de chef par intérim des services de renseignement

* La perte des pouvoirs de la FISA pourrait avoir des répercussions sur la sécurité nationale, préviennent les défenseurs de la loi

par David Morgan

La Chambre des représentants américaine, contrôlée par les républicains, a rejeté jeudi la prolongation à court terme des pouvoirs de surveillance étrangère demandée par le président Donald Trump , aggravant ainsi l'impasse politique liée à sa nomination d'un fidèle inexpérimenté au poste de chef des services de renseignement américains. Les pouvoirs de surveillance devant expirer après minuit vendredi, la Chambre a voté par 218 voix contre 198 le rejet d'une mesure qui aurait prolongé ces pouvoirs jusqu'au 2 juillet. Dix-neuf républicains se sont joints à la plupart des démocrates pour s'opposer à cette mesure. Sept démocrates ont voté en faveur de la prolongation.

Les républicains du Sénat devaient également tenter de prolonger le programme jeudi, après une tentative infructueuse mercredi. Les dirigeants républicains avaient cherché à prolonger le programme de trois semaines afin de donner à Trump le temps de trouver un remplaçant permanent à Bill Pulte, le régulateur des prêts hypothécaires que Trump avait choisi pour diriger par intérim la vaste bureaucratie du renseignement du pays. Trump a appelé mercredi à une prolongation à court terme .

Cette nomination a suscité l'indignation des démocrates et de certains républicains en raison du manque d'expérience de M. Pulte, et les démocrates se sont engagés à s'opposer à toute tentative de prolongation de la section 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers. Certains républicains ont également rejeté cette prolongation, estimant que la loi ne prévoit pas de protections suffisantes pour les citoyens américains, notamment en matière d'obligation de mandat. “C'est honteux et c'est très, très dangereux”, a déclaré avec colère le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, aux journalistes après l'échec du vote, qu'il a entièrement imputé aux démocrates. “Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour essayer de garantir que cette loi n'expire pas”, a ajouté le républicain de Louisiane.

Johnson a rejeté la suggestion selon laquelle Trump pourrait remplacer Pulte par un candidat plus expérimenté afin de sortir de l'impasse et d'obtenir le soutien des démocrates pour une prolongation de la FISA, affirmant que la nomination de Pulte ne serait que de courte durée.

Le chef de file démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, de New York, a rétorqué: “Si, selon le président Johnson, il n’y a aucune raison de retirer la candidature de Bill Pulte parce qu’il ne restera en poste que pour une courte période, c’est justement la raison pour laquelle il faut retirer la candidature de Bill Pulte.”

Les démocrates affirment que Trump a choisi Pulte, un régulateur fédéral des prêts hypothécaires, en raison de sa volonté d’utiliser des données confidentielles pour mener des enquêtes sur des fraudes hypothécaires visant les ennemis présumés du président.

La Chambre des représentants et le Sénat devaient quitter Washington plus tard dans la journée de jeudi. La Chambre des représentants ne siégera pas la semaine prochaine.

À moins que les législateurs républicains et démocrates ne trouvent un compromis ou que Trump ne renonce à Pulte, les agences de renseignement américaines perdront l’autorité légale de collecter les e-mails, les SMS et les données de téléphonie mobile d’étrangers supposés se trouver en dehors des États-Unis sans mandat judiciaire individuel. Les partisans de la FISA au Congrès ont averti que la perte de cette autorité légale pourrait compromettre la sécurité nationale des États-Unis à un moment où le pays est en guerre avec l'Iran et co-organise la Coupe du monde avec le Canada et le Mexique.