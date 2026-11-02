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La chaîne suédoise Coop annonce que ses systèmes de refroidissement ont été touchés par un incident informatique
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 16:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de supermarchés suédoise Coop a déclaré lundi que la panne des systèmes de refroidissement dans plusieurs de ses magasins était due à un incident informatique impliquant une manipulation non autorisée.

La société danoise Danfoss est l'un des fournisseurs de systèmes de Coop, a ajouté le distributeur.

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