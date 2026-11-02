La chaîne suédoise Coop annonce que ses systèmes de refroidissement ont été touchés par un incident informatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La chaîne de supermarchés suédoise Coop a déclaré lundi que la panne des systèmes de refroidissement dans plusieurs de ses magasins était due à un incident informatique impliquant une manipulation non autorisée.
La société danoise Danfoss est l'un des fournisseurs de systèmes de Coop, a ajouté le distributeur.
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