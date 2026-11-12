La chaîne d'approvisionnement asiatique de Nvidia se prépare à l'après-Huang

Les partenaires et fournisseurs asiatiques du géant américain des puces électroniques Nvidia, de la Corée du Sud – puissance dans le domaine des puces mémoire – à Taïwan – pôle de fabrication de puces de pointe –, revoient leurs plans au cas où le directeur général Jensen Huang serait démis de ses fonctions à la suite d’allégations concernant deux relations extraconjugales.

Le conseil d’ NVDA.O de Nvidia se réunit mercredi soir , pour décider de l’avenir de M. Huang, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, ce qui marque un revirement radical par rapport à dimanche, lorsque le conseil avait encore exprimé sa confiance envers M. Huang et son équipe de direction.

"Nous apporterons tout le soutien dont Nvidia a besoin, mais le nouveau directeur général risque de ne pas être aussi dynamique que Jensen", a déclaré un dirigeant d’un fournisseur taïwanais qui craignait que l’expansion de son entreprise ne ralentisse si un successeur ne se montrait pas aussi prompt à mobiliser des capacités de production.

Ce dirigeant a souhaité garder l’anonymat, car le sujet est sensible.

M. Huang n’a jamais désigné de successeur, mais les analystes et les investisseurs considèrent que deux candidats ont particulièrement de chances d’être retenus, du moins à court terme: Ian Buck, ingénieur de renom chez Nvidia, et Colette Kress, directrice financière.

Tout revers pour Huang pourrait priver le secteur de l’IA de l’un de ses plus fervents défenseurs.

Sa stratégie et son orientation à long terme ont transformé la trésorerie en pleine expansion du géant des puces électroniques en un véritable trésor de guerre permettant de financer des entreprises allant des fournisseurs de services de cloud computing spécialisés dans l’IA aux plus grands laboratoires.

"Sans lui à la barre, nous assisterons probablement à un ralentissement des nouveaux investissements ambitieux au niveau de l’écosystème et des accords bilatéraux lucratifs portant sur les infrastructures d’IA de la part de NVIDIA", a déclaré Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research.

IL A CONSTRUIT UN SOLIDE RÉSEAU DE FOURNISSEURS AU COURS DE SES FRÉQUENTES VISITES

Le dirigeant de longue date de NVIDIA a mis en place un solide réseau de fournisseurs à Taïwan lors de fréquentes visites visant à renforcer les liens avec des partenaires industriels clés tels que TSMC 2330.TW , Foxconn 2317.TW et Wistron 3231.TW .

En mai , il a déclaré que Nvidia prévoyait d’investir environ 150 milliards de dollars (XX milliards d'euros) par an à Taïwan.

"Il est capable de prendre des technologies que ses ingénieurs jugent réalisables et de les transformer en produits pour lesquels l’ensemble de l’entreprise mobilise des ressources, prend des risques et s’engage à les livrer", a déclaré Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities.

"C’est pourquoi la chaîne d’approvisionnement bénéficie d’une telle visibilité sur les commandes et est disposée à suivre le rythme des mises à niveau techniques ambitieuses.

Cela oblige également les concurrents à emboîter le pas, ce qui stimule les mises à niveau technologiques et les investissements dans la chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble du secteur de l’IA."

L'action TSMC a clôturé en baisse de 2 %, tandis que celle de SK Hynix 000660.KS a reculé de 1,6 %. L'action Samsung Electronics 005930.KS a progressé de 0,8 %.

TSMC, SK Hynix et Samsung n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En Chine, les entreprises spécialisées dans l’IA cherchent à s’assurer un accès depuis l’étranger aux puces de Nvidia, craignant que ce scandale n’incite Washington à renforcer les restrictions sur l’accès à distance aux processeurs de pointe, a rapporté Reuters jeudi.

Les entreprises sud-coréennes, où sont implantés les principaux fournisseurs de la mémoire à haut débit utilisée dans les puces d’IA de Nvidia, évaluaient les implications qu’un changement de direction pourrait avoir sur leurs relations en pleine expansion avec la société américaine.

Nvidia et SK Group, la société mère du fabricant de puces mémoire SK Hynix, mènent une initiative en matière d’IA portant sur des centres de données à grande échelle et des puces de nouvelle génération, dont la valeur est estimée à environ 500 milliards de dollars (XX milliards d'euros).

DES LIENS QUI DÉPASSENT LE CADRE DES PUCES POUR S’ÉTENDRE À LA ROBOTIQUE

En nouant et en renforçant les liens de Nvidia avec les chefs d’entreprise coréens, Huang a étendu les partenariats au-delà des semi-conducteurs pour les étendre à la robotique et aux usines d’IA.

Il a personnellement esquissé une feuille de route pour cette collaboration sur un tableau blanc lorsque Lee Hae-jin, fondateur de la société Internet sud-coréenne Naver 035420.KS , s’est rendu aux États-Unis, a déclaré ce dernier.

"Nous avons tissé des liens solides avec Huang au fil des ans", a déclaré un responsable d’une entreprise sud-coréenne de puces électroniques entretenant des relations commerciales avec Nvidia, soulignant la disponibilité de Huang chaque fois qu’il fallait discuter de questions commerciales.

"Notre principale interrogation est de savoir si un éventuel successeur maintiendrait la même relation favorable avec nous."

Lian Jye Su, analyste en chef chez Omdia, a déclaré que le départ de M. Huang pourrait modifier l’orientation à long terme de Nvidia et que tout ralentissement dans la mise en œuvre de ses projets ou toute perte de clarté concernant sa feuille de route produit pourrait donner à ses concurrents davantage de marge de manœuvre pour rattraper leur retard.

Pour autant, certains investisseurs et analystes s’attendent à ce que l’impact immédiat d’un éventuel changement à la tête de l’entreprise soit limité.

"Les puces que Nvidia commercialisera au cours des une ou deux prochaines années sont déjà conçues et en cours de production, et les plans de dépenses de ses clients pour 2027 ne dépendent pas de la personne qui dirige l’entreprise", a déclaré Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille et cofondatrice de Minotaur Capital, qui détient des actions Nvidia.